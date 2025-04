Wiceminister z Lewicy usłyszał zarzut. "Nie przyznał się"

Zarzut spowodowania wypadku drogowego usłyszał wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak. Śledczy ustalili, że w 2023 roku polityk Nowej Lewicy przyczynił się do upadku rowerzystki, która złamała rękę. Do bezpośredniego potrącenia kobiety jednak nie doszło. Czerniak zrzekł się immunitetu, lecz nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.