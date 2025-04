- Pożyczamy pieniądze od chińskich wieśniaków po to, by kupić rzeczy, które ci chińscy wieśniacy wytwarzają - powiedział.

Dzień wcześniej Donald Trump dał Chinom - jednemu z największych posiadaczy amerykańskich obligacji skarbowych na świecie - czas do wtorku na zniesienie 34-procentowego cła odwetowego , grożąc, że jeśli tak się nie stanie, na towary importowane do USA zostanie nałożony dodatkowy, 50-procentowy podatek.

Tymczasem we wtorek wieczorem okazało się, iż od środy Stany Zjednoczone nakładają na ChRL potężne, 104-procentowe cło . Ma to być dodatek do 20-procentowych opłat wprowadzonych w marcu i tych 34-procentowych ogłoszonych w zeszłym tygodniu.

Pekin zapowiada tymczasem "walkę do końca" i twierdzi, że Trump próbuje go zastraszyć. - Stanowisko Chin w sprawie chińsko-amerykańskich stosunków gospodarczych i handlowych zostało przedstawione bardzo jasno - oświadczył Lin Jian .

We wtorek sekretarz skarbu USA Scott Bessent nazwał "eskalację" Chin "wielkim błędem", tłumacząc, że Stany Zjednoczone mają tracić na handlu z Państwem Środka. - Eksportujemy do nich jedną piątą tego, co oni eksportują do nas - argumentował, dodając, że w przyszłe negocjacje handlowe z zagranicznymi partnerami zaangażowany ma być osobiście prezydent USA. - Każdy scenariusz jest na stole - wskazał.