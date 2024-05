Jest kara dla Jarosława Kaczyńskiego. "Bycie posłem zobowiązuje"

Jarosław Kaczyński został ukarany naganą przez Komisję Etyki Poselskiej (EPS). To reprymenda dotycząca sytuacji z lutego, gdy prezes PiS użył niewybrednych słów w stosunku do protestującego w miesięcznicę smoleńską mężczyzny. Taką samą karę otrzymał Antoni Macierewicz, który uczestniczył w przepychankach przed gmachem Sejmu, gdy politycy PiS próbowali wprowadzić na salę plenarną Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W uzasadnieniu stwierdzono że "bycie posłem zobowiązuje do pewnych zachowań".