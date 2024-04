Poseł PiS krytykuje kolegów z klubu. "To wstyd i żenada"

- To wstyd i żenada. Posłowie zachowali się żenująco . Wstyd, żeby tak się zachowywać w hotelu sejmowym - powiedział Bolesław Piecha w rozmowie z "Super Expressem". Jego zdaniem politycy "powinni przeprosić za swoje zachowanie".

- To nie licuje z powagą posła - podkreślił Bolesław Piech.

Impreza w hotelu sejmowym. Łukasz Mejza o "przywracaniu tradycji"

- W przeciwieństwie do koalicji 13 grudnia nie fałszuję ani politycznie, ani muzycznie - mówił poseł PiS.

- W czasach słusznie minionych było też zjawisko delegacji. Jak się wyjeżdżało w delegację, to obowiązywała zasada "co było w Vegas, zostaje w Vegas". My mamy tu Vegas na miarę naszych możliwości, toteż i artyści tej klasy - mówił Szymon Hołownia.