Zeszłotygodniowy ranking należał do chodzącego po polu Donalda Tuska oraz Konfederacji, która opublikowała materiał ze swojej konwencji, gdzie Sławomir Mentzen tłumaczył swoją dezaprobatę wobec regulacji klimatycznych. Nie zabrakło także miejsca dla Michała Kołodziejczaka oraz Lewicy i PiS.

Tym razem - w zestawieniu od 31 marca do 1 kwietnia - sytuacja rysuje się z goła odmiennie.

Polityczny przegląd TikToka. Pierwszy tydzień kwietnia dla Lewicy

W pierwszym tygodniu kwietnia najpopularniejszym politykiem na TikToku okazała się posłanka Lewicy Wanda Nowicka.

W najchętniej klikanej rolce była wicemarszałek przechadza się jednym z holów w budynku parlamentu. "Idziesz sejmowym korytarzem i widzisz to" - brzmi napis na filmiku, po czym kamera nagle wędruje na ściankę z logotypem PiS. Następnie pojawia się przerywnik z dzieckiem, które ma mdłości, co ma obrazować niechęć do patii rządzącej. Materiał obejrzało 641,4 tys. osób.

Kolejną pozycję wśród najpopularniejszych polityków zajął Sławomir Mentzen, który doradza swoim widzom, jak - według niego - radzić sobie z życiowymi problemami. - Wtedy należy zapytać się o zdanie kilku lewaków, a następnie zrobić zupełnie odwrotnie niż oni powiedzieli - mówi lider Nowej Nadziei. W jego opinii to słuszne posunięcie, ponieważ "lewica zawsze się myli". Wideo Mentzena obejrzało łącznie 449,1 tys. widzów.

Najbardziej popularne partie polityczne na TikToku. Lewica na czele, daleko za nią PiS

W mijającym tygodniu spośród polskich partii politycznych najbardziej popularny okazał się materiał Lewicy, który pobił wszystkich konkurentów, choć nie przekroczył miliona wyświetleń, co nierzadko zdarzało się w poprzednich zestawieniach.

Lewica zdecydowała się odpowiedzieć na wypowiedzieć Sławomira Mentzena. Lider Nowej Nadziei tłumaczył w niej swój stosunek do aborcji, której się jednoznacznie sprzeciwia, nawet w przypadku przestępstwa seksualnego. - Gwałt jest zbrodnią, to potworność. (...) Jeśli fantazjujesz o gwałcie - jesteś zwyrolem. Jeśli fantazjujesz, że kobieta urodzi dziecko z gwałtu - jesteś naziolem, po prostu - mówi posłanka Anita Kucharska-Dziedzic. Rolkę obejrzało 800 tys. użytkowników.

Nieco mniej niż pół miliona - bo 491,7 tys. wyświetleń - uzyskało jedno z wielu nagrań, jakie Prawo i Sprawiedliwość umieszcza na swoim TikTokowym profilu. W najpopularniejszym materiale poseł Kacper Płażyński czyta pytanie, jakie otrzymał od jednego z internautów. - Ile razy jeszcze będziecie mówi, że Niemcy to jest najgorszy kraj, a sami przez PiS nie jesteśmy lepsi? - czyta pytanie polityk, po czym zaczyna się śmiać. - Przepraszam, ale ja nie rozumiem tego pytania - kwituje Płażyński.

Początek kwietnia nie dla Donalda Tuska i Konfederacji

W pierwszym tygodniu kwietnia zabrakło Konfederacji, która w poprzednich tygodniach zwykle pojawiała się na czele rankingu. Mimo kilku materiałów umieszczonych na swoim profilu na TikToku najpopularniejszy zdołał zebrać jedynie 52,7 tys. odtworzeń, co uplasowało Konfederację za Solidarną Polską oraz Platformą Obywatelską.

Na czele rankingu na próżno również szukać miejsca dla lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który w poprzednich rankingach zdobywał miejsca na podium, a jego materiały miały milionową widownię.

W kwietniu ograniczone zasięgi miało także konto Michała Kołodziejczaka.