W zeszłym tygodniu liderem rankingu najbardziej "kilkalnych" polityków na TikToku był Artur Dziambor ze swoją odpowiedzią na wezwanie Radosława Fogla. Do godz. 12 w piątek 24 marca poseł Wolnościowców zebrał łącznie 1,8 mln wyświetleń.

Z kolei pod względem najchętniej oglądanych rolek partii politycznych na wyraźnym prowadzeniu była Lewica. Na nagraniu Robert Biedroń rozmawiał z rencistą, który skarżył się na wysokość swojego świadczenia. W momencie sporządzania naszej klasyfikacji filmik obejrzało 2,3 mln osób.

Obecny ranking uwzględnia rolki zamieszczone od godz. 12 dnia 24 marca do godz. 12 dnia 31 marca.

Kampania wyborcza 2023. Donald Tusk, Sławomir Mentzen i Michał Kołodziejczak prowadzą

Najnowsze zestawienie otwiera przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - Chcecie zobaczyć milion samochodów elektrycznych Mateusza Morawieckiego? - pyta przemierzający pole w Jaworznie lider PO. Były premier wskazuje, że w tym miejscu siedem lat temu miała powstać fabryka, produkująca polskie Izery. - Tak wygląda realizacja tej obietnicy - kpi Tusk. Zamieszczoną w piątek rolkę obejrzało do piątku (31 marca) do godz. 12 w sumie 2,6 mln odbiorców.

TikTok

Kolejną pozycję zajął prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen, który w nagraniu wyjaśnia swoje podejście do koalicji Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością. - Przypomnijcie sobie, jak skończyli poprzedni liderzy partii koalicyjnych PiS-u - mówi Mentzen. Następnie polityk wyliczał los każdego z nich, dodając: - Naprawdę myślicie, że nie mogę się doczekać, żeby dołączyć do tego grona? - kwituje. Nagranie z poniedziałku odtworzyło 927,8 tys. osób.

TikTok

Biorąc pod uwagę pojedyncze filmiki podium zamyka kolejny materiał Mentzen, lecz jeśli spojrzymy na konta innych polityków to niewiele słabszy wynik uzyskał lider AgroUnii Michał Kołodziejczak, który w zeszłym tygodniu zajął drugą pozycję. Polityk porównuje ceny wody i kawy w restauracji do kwot, jakie zapłacił w sklepie za 100 ml wódki i 250 mln nalewki. - Okazało się, że wódka jest tańsza od wody, a nalewka kosztuje tyle samo, co kawa - mówi Kołodziejczak. Rolkę zobaczyło 902 tys. kont.

TikTok

Partie polityczne na TikToku. Konfederacja, Lewica i PiS na czele

Pod względem partii politycznych wyraźnym liderem okazała się Konfederacja. Nagranie przedstawia przemawiającego na konwencji Sławomira Mentzena, który porównuje współczesną Polskę do PRL. Lider Nowej Nadziei stwierdzi, że polityka klimatyczna jest totalitarna, lecz "teraz będzie gorzej niż wtedy". Jako dowód wskazał zalecenia organizacji C40, sugerujące ograniczenia w spożyciu mięsa.

- Ja nie wiem, jakie miałyby być skutki tego podniesienia się temperatury o dwa stopnie, żeby były one gorsze od tej niewoli i totalitaryzmu, który oni nam szykują - mówił polityk, co obejrzało 810,7 tys. osób.

TikTok

Ponad połowę mniej wyświetleń zdobył materiał Lewicy dotyczący gwałtu. - Seks bez zgody to gwałt, więc jeśli leziesz z łapami albo jakimikolwiek innymi członkami, a nie masz na to zgody to robisz komuś krzywdę - oznajmił posłanka Anita Kucharska Dziedzic. Filmik Lewicy obejrzało w sumie 389,5 tys. widzów.

TikTok

Podium - z niewiele niższym wynikiem - zamyka klip Prawa i Sprawiedliwości. W krótkim nagraniu były rzecznik PiS Radosław Fogiel odpowiada na zadane przez jednego z użytkowników pytanie: "Czy mogę przesłać rozprawkę na adres siedziby?". - Proszę bardzo, adres podaję: Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa. Czekamy! - mówi polityk. Rolkę odtworzyło łącznie 385,4 tys.

TikTok

Radosław Fogiel pyta: "Za co nienawidzicie PiS-u?". TikTok usunął film

W zeszłym tygodniu głośnym echem odbił się film partii rządzącej, podczas którego Radosław Fogiel pytał młodych Polaków "za co tak naprawdę nienawidzą PiS-u".

Popularny materiał został usunięty przez administrację TikToka o czym były rzecznik poinformował na Twitterze. "Dzisiaj opublikowaliśmy pierwsze odpowiedzi na komentarze użytkowników Tik Toka. I dzisiaj z jakiegoś powodu Tik Tok usunął bez możliwości odwołania oryginalne nagranie, a wraz z nim tysiące komentarzy, na które chcieliśmy odpowiadać" - napisał.

Jak dodał, "mam nadzieję, że uda się to odwrócić".