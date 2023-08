Referendum Drugie pytanie dotyczy wieku emerytalnego

Do sprawy odniósł się także premier Mateusz Morawiecki. "Ale ból w szeregach PO i sprzyjających jej mediach! Zapytam wiec drugi raz: gdzie są nasze pieniądze z waszej prywatyzacji? Jakie programy dla ludzi uruchomiliście za 57,8 mld zł?"- pisał szef rządu na Twitterze.

PiS chce w referendum zapytać o wiek emerytalny

Zapytaliśmy prof. Rafała Chwedoruka , politologa z Uniwersytetu Warszawskiego , czy kwestia wieku emerytalnego będzie miała znaczenie w trwającej kampanii wyborczej i dlaczego PiS sięga do tego tematu.

- Można odnieść wrażenie, że PiS dobiera tematy tak, by po kolei mobilizować kolejne grupy wyborców. Mieliśmy temat: papieża, 800 plus, imigrantów, teraz wiek emerytalny - wylicza nasz rozmówca. - Jest coś takiego jak pamięć społeczna, dotycząca kwestii podwyższenia wieku emerytalnego. Wyborcy to pamiętają i oceniają niezmiennie krytycznie - mówi.