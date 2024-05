O tym, że klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości składa projekt uchwały w sprawie obrony żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy polskiej przekazano na konferencji prasowej w Sejmie, w której uczestniczył Mariusz Błaszczak i Marcin Ociepa.

Zdaniem byłego ministra obrony narodowej uchwała jest "formą przeprosin, która należy się polskim funkcjonariuszom i żołnierzom". - Za ten czas, kiedy celebryci, ówczesna opozycja, atakowała żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy po ataku hybrydowym przeprowadzonym z terytorium Białorusi w 2021 roku - mówił. Reklama

PiS składa projekt uchwały. "Zobaczymy, czy Sejm ją przyjmie"

Mariusz Błaszczak dodał, że zobaczymy, czy Sejm "zdominowany przez siły polityczne, które atakowały polską granicę od strony polskiej, przyjmie taką uchwałę". - Myślę, że jest to konieczne, żeby w jakikolwiek sposób oczyścić atmosferę związaną z zagrożeniami wojennymi - podkreślił. Nadmienił też, że dzisiaj obserwujemy wzmożenie ze strony rządu Donalda Tuska, a sam premier mówi o projekcie, jakim jest "Tarcza Wschód".

- (Tusk - red.) mówi o przedsięwzięciach, które rozpoczęliśmy, kiedy rządził PiS. Bo to za rządów Prawa i Sprawiedliwości powstała bariera na granicy z Białorusią. Na podstawie mojej decyzji zostały zbudowane zapory inżynieryjne na granicy z Rosją i Białorusią - kontynuował były szef MON.

W ocenie Błaszczaka ta uchwała jest konieczna, "żeby zbadać, czy mamy do czynienia z hipokryzją, wyłącznie PR-em i propagandą wyborczą, bo zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego", czy też doszło do jakiejś przemiany w rządzie Donalda Tuska.

Mariusz Błaszczak o granicy z Białorusią. "PiS ją wzmacniało"

- PiS konsekwentnie wzmacniało polską granicę, polskie wojsko. To my doprowadziliśmy do tego, że we wschodniej części kraju odbudowane zostały jednostki Wojska Polskiego - dodał Mariusz Błaszczak. Reklama

Prowadzeniem projektu ma się zająć były sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Ociepa. - Projekt dotyczy rzeczy zupełnie fundamentalnej dla istnienia Polski. Granica - szczelna, chroniona - czy szacunek do Wojska Polskiego, straży i policji to fundamenty suwerenności każdego państwa na świecie, w szczególności takiego, które jest położone w sąsiedztwie agresywnej Federacji Rosyjskiej - mówił.

Błaszczak dodał, że "skoro doszło do cudownego nawrócenia" ze strony Koalicji 15 października, to jest to "najlepsza okazja, by powiedzieć polskiemu Sejmowi 'sprawdzam'".

W sobotę szef rządu zapowiedział, że rozpoczyna się wielki projekt "Tarcza Wschód". Jego celem ma być budowa bezpiecznej granicy, w tym systemu fortyfikacji, które mają spowodować, że potencjalny wróg nie będzie wstanie wkroczyć na terytorium naszego kraju.

