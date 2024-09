Powódź w Polsce. Szymon Hołownia o działaniach Sejmu

- Trzeba powiedzieć, że oczekiwania osób, które dotknęła ta tragedia są bardzo jednoznaczne (...) Oni tego bardzo potrzebują, żebyśmy starając się doprowadzić sytuację do porządku, nie myśleli o sobie i o swoich korzyściach komunikacyjnych czy politycznych, tylko żebyśmy realnie spróbowali rozwiązać problemy - podkreślił.

Odbudowa po powodzi. Szymon Hołownia o specjalnej komisji

Marszałek poinformował, że zaproponuje, by w przyszły wtorek odbyło się dodatkowe posiedzenie Sejmu , by "w rzetelny sposób przepracować nad ustawą powodziową ".

- Zaproponuję dzisiaj powołanie dzisiaj w Sejmie specjalnej komisji ds. tego ustawodawstwa, które będzie pomagało walczyć ze skutkami powodzi. Jesteśmy świadomi chyba wszyscy tego, że kiedy taka ustawa tej wielkości, jak choćby ta, którą dzisiaj kończy robić rząd, trafia do Sejmu, to ona tak naprawdę musiałaby trafić do wszystkich komisji - zapowiedział.