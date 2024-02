- Niech Adam Bodnar stanie do uczciwej debaty jeden na jednego. (...) Ja go wzywam do debaty. Nikt do tej pory nie zniszczył tak praworządności jak sam Adam Bodnar. Niech pokaże, że ma odwagę (...) porozmawiać o tym wszystkim, co zrobił. O prokuraturze, o TVP, o skręcanych śledztwach. Po raz pierwszy w Polsce wola polityczna, jest wyżej od prawa stanowionego, czyli jak w Polsce łamie się realną praworządność - powiedział Patryk Jaki na konferencji prasowej.