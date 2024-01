Andrzej Duda: Nie doszliśmy do porozumienia

Andrzej Duda dodał, że sytuacja "doprowadziła do straszliwej komplikacji prawnej", a w całą sprawę został zaangażowany również Trybunał Konstytucyjny . - Panowie, wszyscy czterej, zostali skuteczni ułaskawieni. To zamyka sprawę w sposób definitywny - zapewnił prezydent.

Następnie stwierdził, że "zakomunikował to panu marszałkowi". Jak wskazał, Wąsik i Kamiński nadal są parlamentarzystami i obaj uzyskali wysokie poparcie społeczne w wyborach parlamentarnych. - Jest grupa pełniących odpowiedzialne stanowiska w Polsce, którzy chcą, żeby trafiły do więzienia osoby, które walczyły z korupcją - ciągnął dalej. Prezydent podkreślił zasługi Kamińskiego i CBA.

Zaapelował też o spokój. - Nie doszliśmy do porozumienia, uścisnęliśmy sobie ręce. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest po prostu zamknięcie tej sprawy po to, by niepokoje, które narosły, nie rozprzestrzeniały się dalej - ocenił.