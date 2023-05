Szef RCL: Powrót do punktu "zero"

Z kolei jak mówi prezes Rządowego Centrum Legislacji, "zarzuty opozycji są niezasadne".

- Konstytucja nigdy nie precyzowała, czym dokładnie jest pełny skład Trybunału Konstytucyjnego. To określenie wykorzystywano do opisu różnych większości. Nigdy nie był to literalnie pełny skład. Projekt zakłada zmniejszenie minimalnej liczebność Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału (tj. 10 sędziów) do dziewięciu oraz pełnego składu Trybunału z 11 do dziewięciu sędziów. Patrząc "z lotu ptaka" historycznie dłużej mieliśmy do czynienia z takim rozwiązaniem. Jest to pewnego rodzaju powrót do punktu "zero" by wyjść z impasu - tłumaczy.



Spór o Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o kadencję Julii Przyłębskiej

Na 30 maja Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma pomóc uzyskać Polsce fundusze w ramach KPO. Wniosek prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie, złożony w trybie kontroli prewencyjnej, Trybunał ma rozpatrzyć w pełnym składzie, pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Do przeprowadzenia rozprawy w pełnym składzie niezbędne jest jednak zebranie się co najmniej 11 sędziów TK.

Tymczasem w Trybunale Konstytucyjnym od miesięcy trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie. Według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja Przyłębskiej upłynęła po sześciu latach, czyli 20 grudnia 2022 roku.

Zdaniem samej Przyłębskiej, a także premiera Mateusza Morawieckiego i części ekspertów jej kadencja upływa w grudniu 2024 roku - razem z końcem kadencji Przyłębskiej jako sędzi TK.

Wraz z początkiem 2023 roku sześciu sędziów TK, w tym wiceprezes Mariusz Muszyński, skierowało pismo do Przyłębskiej i prezydenta, w którym żądają od niej zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent wskaże nowego prezesa.

Na początku marca z kolei służby prasowe TK podały, że prezes Przyłębska zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które "bezwzględną większością głosów, w obecności dwóch trzecich sędziów TK podjęło uchwałę, w której stwierdzono brak podstaw do zwołania zgromadzenia w celu wyboru kandydatów na prezesa Trybunału".

Miesiąc temu, na początku kwietnia do TK wpłynęło pismo pięciu sędziów, w którym informowali o gotowości podjęcia prac nad wnioskiem prezydenta ws. ustawy o SN, ale w piśmie wskazali jednak, że wszelkie działania Przyłębskiej, które są przypisane prezesowi TK, są nieskuteczne i łamią obowiązujące prawo.

Pięciu sędziów zaapelowało też o zwołanie Zgromadzania Ogólnego TK i wybór nowego prezesa. Odnosząc się do tego pisma sędzia TK Jarosław Wyrembak stwierdził, że wpisuje się ono w ciąg działań poważnie zagrażających polskiej racji stanu.