Informacja o terminie rozprawy została w czwartek zamieszczona na stronie Trybunału Konstytucyjnego.

Jak wynika z wokandy, TK ma rozstrzygnąć tę sprawę w pełnym składzie pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej.

Sprawozdawcą będzie sędzia Bartłomiej Sochański. Do przeprowadzenia rozprawy w pełnym składzie niezbędne jest zebranie się co najmniej 11 sędziów TK.

Przypomnijmy, że przyjęcie nowelizacji ustawy o SN jest konieczne do odblokowania środków na realizację KPO. Prezydent Andrzej Duda w lutym skierował ją jednak do TK w trybie kontroli prewencyjnej. Zaapelował jednocześnie, by sędziowie niezwłocznie zajęli się tą sprawą.

Prezydent chce, by TK zbadał zgodność z Konstytucją licznych zapisów, np. o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA.

Ważą się losy miliardów z UE. Jest termin rozprawy

Decyzja o wyznaczeniu rozprawy na 30 maja zapadła po czwartkowej naradzie, jaką Julia Przyłębska zwołała w Trybunale Konstytucyjnym.

Według portalu onet.pl na naradzie nie pojawiło się pięciu tzw. buntowników, którzy kwestionują legalność prezesury Przyłębskiej. To sędziowie: Wojciech Sych, Jakub Stelina, Mariusz Muszyński, Andrzej Zielonacki i Zbigniew Jędrzejewski.

W naradzie miał nie uczestniczyć także Bogdan Święczkowski, który wcześniej był w gronie "buntowników", a potem zaczął się wahać z popieraniem ich.

Krystyna Pawłowicz upublicznia pismo do sędziów TK

Prezes TK w specjalnym piśmie wezwała nieobecnych na naradzie sędziów TK do "niezwłocznego podjęcia obowiązków", zarzucając im, że odmowa uczestnictwa jest "naruszeniem powinności sędziego".