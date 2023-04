Pat w Trybunale Konstytucyjnym. Apel o pilne podjęcie obowiązków

Oprac.: Sebastian Przybył Polska

- Do części sędziów TK kierujemy apel bezwzględnej większości sędziów Trybunału. To wyważona prośba o współpracę - powiedziała prezes TK Julia Przyłębska w Programie Trzecim Polskiego Radia. Odezwa kierowana jest do sędziów, którzy nie uznają zwierzchnictwa obecnej prezes nad izbą i nie stawiają się na posiedzenia TK. - Nie musimy się lubić, nie musimy się przyjaźnić, ale powinniśmy się szanować - stwierdziła Przyłębska.

Zdjęcie Prezes TK Julia Przyłębska / Krystian Maj / Agencja FORUM