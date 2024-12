Olgierd L. zatrzymany przez służby. Nieoficjalnie: To trójmiejski gangster

ABW zatrzymało w Gdańsku 47-letniego Olgierda L. - przekazał w mediach społecznościowych rzecznik ministra spraw wewnętrznych. Mężczyzna po wykonaniu czynności procesowych zostanie przewieziony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Jacek Dobrzyński - pytany przez Interię o szczegóły - przekazał, że ujęty ma związek z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej.