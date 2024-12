Akcja CBA. Zarzuty dla podejrzanych o oszustwa podatkowe

Płock. Prokuratura Okręgowa: Wykorzystano mechanizm fikcyjnych darowizn

Według prokuratury chodzi m.in. o czyny z art. 56 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego, który mówi o podawaniu nieprawdy bądź zatajaniu prawdy przez podatnika w deklaracji lub oświadczeniu, przez co naraża podatek na uszczuplenie, a także art. 286 par. 1 i art. 271 Kodeksu karnego, które dotyczą w kolejności: osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd oraz poświadczenia w dokumentach nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.