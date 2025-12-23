W skrócie Premier Donald Tusk składa świąteczne życzenia pracownikom Kancelarii Premiera, nazywając ich swoją drugą rodziną.

Sławomir Mentzen z Nowej Nadziei oraz Przemysław Czarnek również publikują życzenia bożonarodzeniowe w mediach społecznościowych.

W życzeniach politycy podkreślają znaczenie wspólnoty, pokoju oraz tradycji świątecznej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Wigilia i Boże Narodzenie to święta bardzo rodzinne, dlatego muszę złożyć życzenia także mojej drugiej rodzinie, czyli moim współpracownikom - mówi w nagraniu udostępnionym na platformie X premier Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, że "bez nich by go tutaj nie było". W drugiej części wideo widać jak polityk dzieli się opłatkiem ze swoimi podwładnymi, pracownikami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozwiń

Nowa Nadzieja z przekazem na nadchodzące święta. "Nie jesteśmy partią sezonową"

Świąteczne życzenia w mediach społecznościowych zamieściła także partia Nowa Nadzieja. Na opublikowanym nagraniu Sławomir Mentzen podkreślił, że "to był naprawdę dobry rok".

- Dzięki naszej wspólnej, ciężkiej pracy, udało się pokazać, że nie jesteśmy partią sezonową, a władza musi liczyć się ze zdaniem obywateli - podkreślił w filmiku udostępnionym na platformie X.

Prezes partii Nowa Nadzieja podziękował także "za spotkania w ponad 350 miastach w całej Polsce, ale też za życzliwość każdego dnia na ulicy, w sklepie, czy na stacji benzynowej".

- Dziękuję wam za waszą nieustającą wiarę w to, że uda się jeszcze zbudować silną, dumną, bogatą i bezpieczną Polskę - mówił.

Na koniec polityk życzył Polakom "zdrowia, szczęścia, radości i spełnienia marzeń, a także chwili wytchnienia po tym pracowitym roku".

Rozwiń

Życzenia świąteczne od Przemysława Czarnka. Wspomniał o Ukrainie

Innym politykiem, który również za pomocą mediów społecznościowych postanowił złożyć życzenia bożonarodzeniowe, jest Przemysław Czarnek.

Na opublikowanym nagraniu polityk przypomniał, że słowo "pokój" odmieniane jest przez wszystkie przypadki w ostatnich miesiącach.

Rozwiń

- Przed nami święta Bożego Narodzenia, które niosą pokój. (...) Dlatego tego pokoju właśnie w naszych sercach, w naszych domach, w naszych środowiskach, w naszej Ojczyźnie i u naszych sąsiadów w Ukrainie - tego pokoju wszystkim życzę - przekazał Czarnek.

- Świąt zdrowych, spokojnych, radosnych, przepełnionych przepiękną staropolską tradycją zanurzoną w chrześcijaństwie - dokończył polityk.

"Polityczny WF": Kto na listach u Grzegorza Brauna? INTERIA.PL