Katastrofa budowlana w Łódzkiem. Dramatyczna akcja służb, nowe informacje

Jakub Pogorzelski

Oprac.: Jakub Pogorzelski

W miejscowości Besiekierz Nawojowy (woj. łódzkie) doszło do zawalenia się budynku. Prawdopodobną przyczyną był wybuch butli z gazem. Służby prowadziły poszukiwania jednej osoby, która mogła przebywać tam w trakcie zdarzenia. Wyspecjalizowane w poszukiwaniu ludzi psy nie wskazały jednak na obecność człowieka pod gruzami.

Grupa strażaków w żółtych kombinezonach i czerwonych kaskach pracuje nocą przy zawalonym budynku z bloczków betonowych, wśród gruzów widoczne połamane elementy wyposażenia.
Strażacy poszukują jednej osoby po zawaleniu się budynku w woj. łódzkimKP PSP Zgierzmateriał zewnętrzny

  • W miejscowości Besiekierz Nawojowy w województwie łódzkim doszło do zawalenia budynku, prawdopodobnie po wybuchu butli z gazem.
  • Strażacy wraz z grupą ratowniczą oraz psami poszukiwawczymi przeszukiwali gruzowisko.
  • Pod gruzami poszukiwano jednej osoby, która mogła znajdować się w budynku podczas wybuchu.
Jak poinformowali strażacy, do wybuchu w budynku mieszkalnym w jednej z miejscowości w powiecie zgierskim doszło we wtorek ok. godz. 15:20.

Według informacji przekazanych w rozmowie z Interią przez oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, strażacy usłyszeli od osób postronnych, że w budynku mogła przebywać jedna osoba.

Besiekierz Nawojowy. Wybuch w budynku, trwają poszukiwania jednej osoby

St. sekc. Dominik Wilk poinformował, że strażacy (pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej i dwa zastępy OSP) wraz ze Specjalistyczną Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą z Łodzi szukali tej osoby.

Do wybuchu doszło w Besiekierzu Nawojowym
Do wybuchu doszło w Besiekierzu NawojowymKP PSP w Zgierzu.

Na miejsce zdarzenia wysłano także psy ratownicze, które nie oznaczyły żadnego miejsca, w którym ktoś mógłby znajdować się pod gruzami.

Efektów nie dało też użycie geofonów służących do odnalezienia osób w gruzowisku. Dalsze działania strażaków mają koncentrować się na odgruzowaniu obiektu.

- Strażacy z gruzowiska wydobyli opaloną butlę z gazem, co może sugerować, że doszło do wybuchu uwolnionego z butli gazu LPG - wskazał rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak.

