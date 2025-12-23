Katastrofa budowlana w Łódzkiem. Dramatyczna akcja służb, nowe informacje
W miejscowości Besiekierz Nawojowy (woj. łódzkie) doszło do zawalenia się budynku. Prawdopodobną przyczyną był wybuch butli z gazem. Służby prowadziły poszukiwania jednej osoby, która mogła przebywać tam w trakcie zdarzenia. Wyspecjalizowane w poszukiwaniu ludzi psy nie wskazały jednak na obecność człowieka pod gruzami.
W skrócie
Jak poinformowali strażacy, do wybuchu w budynku mieszkalnym w jednej z miejscowości w powiecie zgierskim doszło we wtorek ok. godz. 15:20.
Według informacji przekazanych w rozmowie z Interią przez oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, strażacy usłyszeli od osób postronnych, że w budynku mogła przebywać jedna osoba.
Besiekierz Nawojowy. Wybuch w budynku, trwają poszukiwania jednej osoby
St. sekc. Dominik Wilk poinformował, że strażacy (pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej i dwa zastępy OSP) wraz ze Specjalistyczną Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą z Łodzi szukali tej osoby.
Na miejsce zdarzenia wysłano także psy ratownicze, które nie oznaczyły żadnego miejsca, w którym ktoś mógłby znajdować się pod gruzami.
Efektów nie dało też użycie geofonów służących do odnalezienia osób w gruzowisku. Dalsze działania strażaków mają koncentrować się na odgruzowaniu obiektu.
- Strażacy z gruzowiska wydobyli opaloną butlę z gazem, co może sugerować, że doszło do wybuchu uwolnionego z butli gazu LPG - wskazał rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak.