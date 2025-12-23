Nawrocki ruszył do lasu z siekierą. Do pałacu wrócił z choinką
Karol Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych nagranie z przedświątecznej wizyty w szkółce leśnej. "Choinka sama się nie przyniesie" - napisał prezydent, a na filmiku zobaczyć możemy jak głowa państwa własnoręcznie ścina jedno z drzewek. Nawrockiemu towarzyszył młodszy syn Antoni.
W skrócie
- Karol Nawrocki wraz z synem odwiedził szkółkę leśną, aby własnoręcznie ściąć choinkę na święta.
- Prezydent wybrał się po drzewko ubrany w charakterystyczną flanelową koszulę i pokazał się z siekierą w ręku.
- W Wigilię Nawrocki planuje odwiedzić służby pełniące służbę przy granicy z Białorusią.
Po choinkę na tegoroczne święta Bożego Narodzenia Karol Nawrocki wybrał się wraz z synem Antonim. Obaj ubrani byli w identyczne czerwono-czarne koszule "drwala".
Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu zobaczyć możemy, że prezydent zdecydował się na zakup drzewka w Ponurzycy, w powiecie otwockim.
- Weźmiemy piłkę, tak żeby pomóc. Antek weźmie - mówi Nawrocki na nagraniu, witając się z obecnymi na miejscu klientami i personelem leśnej szkółki.
Karol Nawrocki wybrał się po choinkę. Wrócił z dorodnym drzewem
- W takim stroju to jeszcze nikt nie widział prezydenta - zwraca uwagę na filmiku Karol Nawrocki.
Następnie widzimy, jak z siekierą w dłoni prezydent rusza na poszukiwania świątecznego drzewka. - Ta jest fajna, że nie ma czubka. Właśnie takie ludzkie poszukiwanie ideału jest zawsze skazane na porażkę. Czegoś nie ma, jest niedoskonała - wskazuje.
Chwilę później Nawrocki wziął się do roboty, a pień ustąpił pod uderzeniami ostrza. Prezydent wziął na ramię potężne drzewo, żeby wkrótce ozdobić nim wnętrze Pałacu Prezydenckiego.
Wigilia Karola Nawrockiego. Rzecznik prezydenta: Spędzi ją na granicy
W poniedziałek rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował, że w Wigilię prezydent uda się na granicę z Białorusią, by towarzyszyć służbom pełniącym tam swoje zadania.
"Żołnierze i funkcjonariusze dbający o bezpieczeństwo naszej granicy zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich ofiarną a także odpowiedzialną służbę dla dobra Rzeczypospolitej" - czytamy we wpisie Leśkiewicza.