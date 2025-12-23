W skrócie Karol Nawrocki wraz z synem odwiedził szkółkę leśną, aby własnoręcznie ściąć choinkę na święta.

Prezydent wybrał się po drzewko ubrany w charakterystyczną flanelową koszulę i pokazał się z siekierą w ręku.

W Wigilię Nawrocki planuje odwiedzić służby pełniące służbę przy granicy z Białorusią.

Po choinkę na tegoroczne święta Bożego Narodzenia Karol Nawrocki wybrał się wraz z synem Antonim. Obaj ubrani byli w identyczne czerwono-czarne koszule "drwala".

Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu zobaczyć możemy, że prezydent zdecydował się na zakup drzewka w Ponurzycy, w powiecie otwockim.

- Weźmiemy piłkę, tak żeby pomóc. Antek weźmie - mówi Nawrocki na nagraniu, witając się z obecnymi na miejscu klientami i personelem leśnej szkółki.

Karol Nawrocki wybrał się po choinkę. Wrócił z dorodnym drzewem

- W takim stroju to jeszcze nikt nie widział prezydenta - zwraca uwagę na filmiku Karol Nawrocki.

Następnie widzimy, jak z siekierą w dłoni prezydent rusza na poszukiwania świątecznego drzewka. - Ta jest fajna, że nie ma czubka. Właśnie takie ludzkie poszukiwanie ideału jest zawsze skazane na porażkę. Czegoś nie ma, jest niedoskonała - wskazuje.

Chwilę później Nawrocki wziął się do roboty, a pień ustąpił pod uderzeniami ostrza. Prezydent wziął na ramię potężne drzewo, żeby wkrótce ozdobić nim wnętrze Pałacu Prezydenckiego.

Wigilia Karola Nawrockiego. Rzecznik prezydenta: Spędzi ją na granicy

W poniedziałek rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował, że w Wigilię prezydent uda się na granicę z Białorusią, by towarzyszyć służbom pełniącym tam swoje zadania.

"Żołnierze i funkcjonariusze dbający o bezpieczeństwo naszej granicy zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich ofiarną a także odpowiedzialną służbę dla dobra Rzeczypospolitej" - czytamy we wpisie Leśkiewicza.

