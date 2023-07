Na Jasnej Górze w Częstochowie zakończyła się w niedzielę po południu 32. Pielgrzymka Rodzin Radia Maryja. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister rodziny Marlena Maląg i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Ojciec Rydzyk: Deprawowanie Europy, Zachodu idzie do Polski

Ojciec Tadeusz Rydzyk w niedzielnym przemówieniu mówił, że "z jednej strony Polski wybuchają rakiety, zabijani są ludzie, trwa straszna, brutalna wojna, jesteśmy w niebezpieczeństwie z tamtej strony". - Chwała Panu, że w tej chwili w Polsce jest taki układ, że po prostu chcemy się bronić. I za to dziękujemy, że myślą rządzący o tym, żeby bronić Polski od strony militarnej, żebyśmy nie stracili tej wolności - zaznaczył duchowny.

Reklama

Następnie dodał, że z drugiej strony jest inna wojna - "zorganizowane deprawowanie Europy, Zachodu, które idzie do Polski". - To jest zorganizowane przez inżynierów organizujących ten świat, którzy mają ogromne pieniądze na to i ogromne media, co dostrzegamy również w Polsce. Wszyscy, którzy chcą coś dobrego zrobić dla Polski są, mało powiedzieć stygmatyzowani, są poniewierani, obrzucani błotem. Także wszyscy, którzy w Kościele chcą coś dobrego zrobić, powiedzieć, są obrzucani błotem - mówił Rydzyk.

Podczas swojego przemówienia zwrócił się z apelem, aby "ratować młodzież". - Widzicie co się dzieje, jakaś moda, jakaś propaganda powoduje to, że ileś młodych nie chodzi na katechezę. Ale i to, że ta szkoła jest tak organizowana, że religia jest na pierwszej albo ostatniej lekcji, to też jest powód, dyrektorzy tak robią - stwierdził Tadeusz Rydzyk i dodał: - Pilnujcie tych dyrektorów, bo szkoła należy do narodu, do Was.

O. Rydzyk o Polakach, którzy chcą wprowadzenia euro: To sprzedawczyki, honoru to nie ma

Również w sobotę ojciec Tadeusz Rydzyk wygłosił przemówienie na Jasnej Górze w Częstochowie. Mówił m.in. o swoim zeszłotygodniowym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozmawiał z Polakami, którzy mieli rozmawiać z nim o nadchodzących wyborach.

- Wybory się zbliżają, Boże, żeby tej Polski nie sprzedali - mówił duchowny, tłumacząc, że przytacza słowa napotkanych Polaków. - Przecież czyhają, Unia Europejska już czyha, żeby nas wchłonąć. Ta niemiecka Unia Europejska, przecież jest niemiecka - urwał, po czym dodał: - Przecież ja nie uprawiam żadnej polityki, to gołym okiem widać.

W kolejnych słowach bezpośrednio nawiązał do Niemiec i historii. - Nie udało się tamtym, nie udało się w czasie II wojny światowej i nie udało się później, no to teraz. Karabinami nas nie załatwili, obozami, to "ojro", jak oni mówią, czyli euro.

Wspomniał także o Polakach, którzy opowiadają się za przyjęciem innej waluty. - To takie sprzedawczyki, honoru to nie ma, godności. Nie mówię tego po to, żeby kogoś potępiać, tylko po to, żebyśmy rozmawiali ze sobą - stwierdził Rydzyk.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!