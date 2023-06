Tadeusz Rydzyk "wyjaśnia", dlaczego w Ukrainie wybuchła wojna

Na Jasnej Górze w niedzielę odbywały się uroczystości z okazji XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Na koniec do zgromadzonych przemówił o. Tadeusz Rydzyk, założyciel Radia Maryja. W swoim przemówieniu duchowny nawiązał do pierwszej i drugiej wojny światowej.

O. Rydzyk: Wszyscy kochają Pana Jezusa w Polsce?

- Więcej niż 100 lat temu Matka Boża wzięła troje małych dzieci i prosiła ich "módlcie się". Wtedy była pierwsza wojna światowa. Tam w kraju, gdzie Matka Boża się objawiła, ta wojna nie doszła, ale Matka Boża powiedziała, że jeśli świat się nie nawróci, to będzie druga o wiele gorsza wojna. Potem była straszna druga wojna światowa, bo się ludzie nie nawrócili - mówił.

Reklama

O. Rydzyk pytał też pielgrzymów, czy ich zdaniem w Polsce potrzebne jest nawrócenie. - Czy teraz nie trzeba nawrócenie? Nie trzeba, żeby Polska się nawróciła? Wszyscy kochają Pana Jezusa w Polsce? Trzeba, żeby się nawróciło wielu, czy nie? Nie słyszę - dopytywał. Po tych słowach tłum odpowiedział "tak".

O. Rydzyk o wojnie w Ukrainie

Następnie założyciel Radia Maryja nawiązał do trwające w Ukrainie wojny. - Na Ukrainie czy w innych regionach świata jest wojna, bo ci ludzie nie wierzą w Boga, ci ludzie bez Boga idą w kierunku szatana i szatan powoduje takie straszne rzeczy - stwierdził.

Wideo youtube

- Matka Boża też was wezwała. Tak patrzę na was i mówię "tu jest więcej niż troje dzieci wtedy w Fatimie". Tu jest was dużo więcej. Matka Boża chce się wami posługiwać i tego wam życzę - dodał na zakończenie.

Podwórdkowe Koła Różańcowe Dzieci powstały w 1997 r. z inicjatywy Magdaleny Buczek i od początku związane są z Radiem Maryja, którego założycielem jest o. Tadeusz Rydzyk.

Czytaj także: Ojciec Rydzyk o medialnych układach. "Niekatolickie, często niepolskie"