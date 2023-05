Nowa nazwa partii Ziobry. Terlecki: To nic nie zmieni

O skomentowanie wpisu polityka PiS w programie "Gość Wydarzeń" został poproszony Zbigniew Ziobro .

- My nie wypowiadaliśmy się konfrontacyjnie w stosunku do naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości na dzisiejszym kongresie. Przeciwnie - kierowałem słowa sympatii i uznania co do naszej wspólnoty poglądów jeśli chodzi o armię - powiedział.

- Chodzimy twardo po ziemi. Jesteśmy gotowi w imię wyższych racji potraktować protekcjonalnie tego rodzaju wypowiedzi pana Terleckiego, który słynie z takich wypowiedzi i nie odpowiadać złośliwością na złośliwość. Oczywiście przygotowujemy się do scenariusza B. Jeśli nasi koledzy z PiS-u nie chcieliby startować razem z nami w wyborach do parlamentu, to z całą pewnością wystawimy własne listy parlamentarne - dodał.

Zmiana nazwy ugrupowania Ziobry. Komentarz Jarosława Kaczyńskiego

Do tematu zmiany nazwy ugrupowania Ziobry odniósł się w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Zapytany o reakcję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego powiedział, że odbył on rozmowę na ten temat ze Zbigniewem Ziobrą. - Prezes Jarosław Kaczyński twierdzi, że jednak nazwa ma znaczenie, zwłaszcza jeśli jest to nazwa rozpoznawalna i jej zmiana w takim, de facto, kampanijnym momencie jest mocno ryzykowna, ale to jest oczywiście decyzja kierownictwa naszego mniejszego koalicjanta - powiedział Bochenek.