Podczas drugiej części Kongresu Nowej Lewicy zostali wybrani współprzewodniczący partii, którzy będą stali na czele frakcji SLD i Wiosny. Wybierało ich ponad 1100 delegatów. Biedroń otrzymał 936 głosów, Czarzastego poparło 887 delegatów, a kontrkandydat lidera frakcji SLD Piotr Rączkowski uzyskał 152 głosy.

"Lewica nie walczy z wiarą i z wiernymi, walczy o państwo świeckie"

- Od dzisiaj razem z naszymi siostrami i braćmi z Unii Europejskiej ruszamy z pracami nad Europejską Kartą Praw Kobiet - mówił Robert Biedroń po ogłoszeniu wyników. - W najbliższych wyborach jedna trzecia miejsc na listach Lewicy zostanie oddana młodym ludziom. Tak zrobiło SPD w wyborach do Bundestagu i wygrali - dodał.

- Lewica nie walczy z wiarą i z wiernymi, walczy o państwo świeckie - mówił z kolei Włodzimierz Czarzasty. - Religii nie powinno być w szkołach - dodał i zadeklarował, że wyprowadzą religię ze szkół, a także zlikwidują Fundusz Kościelny. Jak ocenił, młode pokolenie nie będzie mogło mówić o swoich poglądach w szkole, dopóki będzie w szkołach religia.

- Jeżeli dojdziemy do władzy, w trybie natychmiastowym będziemy renogocjować konkordat, a jeśli się nie da, to go wypowiemy - dodał.



Robert Biedroń odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego, który w sobotę mówił: "Chcemy, by nasze hasło: 'jedna Polska, jeden naród, jedne szanse, jedna godność' zostało zrealizowane; żaden przeciwnik, sam diabeł nas nie zatrzyma w walce o to, byśmy to zadanie zrealizowali". - Stoi przed panem dwóch diabłów i my pana zatrzymamy - powiedział polityk Lewicy.

Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy

Kongres wybierze także wiceprzewodniczących partii, których ma być łącznie 14: po 7 z frakcji SLD i Wiosny. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej "pewniakami" z dawnej Wiosny, którzy zostaną zaproponowani na tę funkcję są: szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus oraz wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Na liście możliwych kandydatów są także wiceszefowie klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek i Beata Maciejewska, a także posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.

Ze strony SLD wśród możliwych kandydatów rozmówcy Polskiej Agencji Prasowej wymieniali m.in. sekretarza klubu Lewicy Dariusza Wieczorka, szefa mazowieckich struktur partii Arkadiusza Iwaniaka, byłego sekretarza generalnego Sojuszu Marka Dyducha, wiceprezydent Łodzi Małgorzatę Moskwę-Wodnicką, a także dotychczasowych wiceprzewodniczących ugrupowania Annę Mackiewicz i Andrzeja Szejnę.

Historia połączenia SLD i Wiosny sięga 2019 r., kiedy po wyborach parlamentarnych partie te zdecydowały o zjednoczeniu. Nowe ugrupowanie powstaje na bazie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, do którego wstępują członkowie Wiosny. W ramach Nowej Lewicy będą dwie frakcje: Wiosny i SLD.