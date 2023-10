NIK zawiadamia prokuraturę. Chodzi o nielegalne pozyskanie nagrań przez TVP

Marian Banaś składa zawiadomienie do prokuratury - przekazała Najwyższa Izba Kontroli w poniedziałek. Jak można przeczytać w wydanym komunikacie:

"Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś złożył zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na nielegalnym podsłuchiwaniu funkcjonariusza publicznego i przekazaniu nielegalnie pozyskanych nagrań Telewizji Polskiej S.A.".

NIK wydaje komunikat. Zawiadomienie w związku z nielegalnymi nagraniami

Publikacja przez TVP fragmentów rozmów Mariana Banasia i Marka Chmaja

TVP Info w ostatni dzień kampanii wyborczej, 13 października, opublikowało fragmenty z rozmowy prezesa NIK Mariana Banasia oraz konstytucjonalisty i wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu prof. Marka Chmaja , do której miało dojść latem tego roku.

Niedługo potem na publikację zareagował jego syn - Jakub Banaś, który był bohaterem nagranej rozmowy. "Jestem niezależny, cenię wolność i nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. Ani Donald Tusk, ani Jarosław Kaczyński ani Marian Banaś" - dodał. Podkreślił, że o "jego kandydowaniu kandydowaniu do Sejmu z warszawskiej listy Konfederacji Marian Banaś dowiedział się z mediów". Jak zaznaczył "celem jego wejścia w politykę oraz kandydowania do Sejmu jest realizacja programu Konfederacji" - przekazał w komunikacie opublikowanym na platformie X.