Polscy żołnierze w Ukrainie? Najnowszy sondaż. Polacy zabrali głos

W sondażu Instytutu Badań Pollster opublikowanym przez “Super Express” zapytano ankietowanych o ich zdanie na temat ewentualnego wysłania do Ukrainy polskich żołnierzy na międzynarodową misję, która miałaby na celu strzec bezpieczeństwa Ukrainy przed ponowną rosyjską agresją.

Z konceptem wysłania wojsk mających strzec pokoju w Ukrainie wystąpiły początkowo Wielka Brytania i Francja . Keir Starmer promował stworzenie tzw. Koalicji chętnych, do której miałyby dołączyć kraje chcące wesprzeć wysiłki na rzecz zapewnienia Ukrainie państwu gwarancji bezpieczeństwa.

Gotowość do wysłania swoich żołnierzy zadeklarowały już chociażby Turcja , Portugalia , Dania i Szwajcaria . W sobotę chęć udziału zgłosiły także Czechy .

- Jeśli istnieje silna grupa państw europejskich, które są gotowe zapewnić Ukrainie takie gwarancje bezpieczeństwa, to jestem głęboko przekonany, że Republika Czeska powinna być jednym z nich. Rozumiem, że brzmi to jak banał, ale szczerze wierzę, że robimy to w dużej mierze dla siebie - przekonywał prezydent Petr Pavel.