- Do tego spotkania nie dojdzie. Wczoraj wieczorem minister Grabiec przekazał, że premier jednak jest niedysponowany, więc w związku z tym nie przyjdzie - poinformował prezydencki minister Wojciech Kolarski na antenie telewizji wPolsce.pl.

- Prezydent raz jeszcze skierował zaproszenie w dniu wczorajszym (wtorek - red.), ponieważ nie było reakcji, poza reakcją medialną, z otoczenia premiera, że premier jest chory, po zaproszeniu wystosowanym w czwartek - tłumaczył Kolarski. Reklama

"Premier na to spotkanie, niestety, nie znajdzie czasu"

- Wszyscy zobaczyliśmy, że premier jest aktywny, że spotyka się ze swoimi współpracownikami, że miał konferencję prasową - mówił prezydencki minister.

- Są rzeczy ważne i ważniejsze, sprawy bezpieczeństwa (...), dlatego prezydent zaprosił premiera do pałacu. No, ale widać, że premier na to spotkanie, niestety, nie znajdzie czasu, a czas miał na inne - ocenił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Wojciecha Kolarskiego zapytano także o ewentualne trzecie zaproszenie dla Donalda Tuska. - Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte. Przypomnę, że to premierowi zależało, by porozmawiać z prezydentem na temat Nuclear Sharing (...) - mówił sekretarz stanu i kandydat PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zaproszenie dla premiera do Pałacu Prezydenckiego. Tematem Nuclear Sharing

Andrzej Duda po raz pierwszy zaprosił premiera Donalda Tuska na spotkanie w Pałacu Prezydenckim 25 kwietnia. Zrobił to po wystąpieniu szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego, który mówił w Sejmie o założeniach polskiej polityki zagranicznej na 2024 rok.

Prezydent skomentował wtedy przemówienie Sikorskiego, ale i zaprosił Tuska na 1 maja. W założeniu rozmowa polityków miała dotyczyć programu UE - Nuclear Sharing oraz omówienia kwestii zbliżającej się polskiej prezydencji w UE. Reklama

Spotkanie Andrzej Duda - Donald Tusk. Prezydent ponowił zaproszenie

Problem pojawił się jeszcze tego samego dnia - Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Donald Tusk ogranicza działalność publiczną, ponieważ choruje na zapalenie płuc. Następnie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec przekazał, że spotkania premiera zaplanowane na najbliższe dni zostaną w związku z tym odwołane.

- Premier musi się wykurować. To zapalenie płuc, więc nie ma żartów. Trzeba to wyleczyć porządnie, bo wiemy, z czym mogą się wiązać powikłania po zapaleniu płuc - mówił Interii jeden ze współpracowników Tuska. - W związku z tym do prezydenta Dudy nie pójdzie, nie ma opcji - usłyszeliśmy.

Tymczasem 30 kwietnia Andrzej Duda ponownie zaprosił Donalda Tuska na spotkanie 1 maja o godz. 9. Jak przekazywał prezydencki minister Wojciech Kolarski, premier spotkał się w poniedziałek z szefem Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem oraz koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, a we wtorek rano wygłosił oświadczenie.

- Ponieważ premier pokazuje swoją publiczną aktywność, dzisiaj zostało ponowione zaproszenie przez prezydenta. Czekamy na potwierdzenie - mówił Kolarski we wtorek. Reklama

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!