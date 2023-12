Negatywna rekomendacja dla Donalda Tuska. "Prezydent nie weźmie jej pod uwagę"

- Komisja ds. rosyjskich wpływów miała prawo wyrazić zdanie. Prezydent Andrzej Duda nie będzie go brał pod uwagę, jeżeli premier Donald Tusk uzyska bezwzględną większość, to zostanie niezwłocznie zaprzysiężony - powiedział w niedzielę w Radiu Zet doradca prezydenta RP Łukasz Rzepecki. To odpowiedź na rekomendacje wspomnianej komisji, które głoszą, by kilku polityków aktualnej opozycji nie powoływać na stanowiska państwowe. Wśród nich znalazł się m.in. Donald Tusk.