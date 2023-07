W niedzielę odbyła się Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Oprócz słuchaczy toruńskiego radia i widzów Telewizji Trwam licznie stawili się także politycy PiS oraz całej Zjednoczonej Prawicy.

Można było dostrzec m.in. szefa MON Mariusza Błaszczaka, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka czy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Jasna Góra: Nagranie podbija internet. Taniec J. Kaczyńskiego i ministrów

Poza szefami resortów nie zabrakło także wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.



Przemawiając w Częstochowie wicepremier Kaczyński podkreślił, że "posłanie Kościoła nie jest posłaniem politycznym".

- Odnosi się do tego, co w gruncie rzeczy w naszym życiu najważniejsze, to znaczy do perspektywy zbawienia - zaznaczył prezes PiS.

Jednak nie tylko przemówienie prezesa PiS zapadnie w pamięci licznie zgromadzonych pod Jasną Górą.

Internauci zwrócili uwagę na tańczących wspólnie członków rządu.

Gdy wybrzmiała melodia popularnej pieśni religijnej pt. "Abyśmy byli jedno", politycy obozu Zjednoczonej Prawicy oraz inni oficjele złapali się za ręce i zaczęli tańczyć.

Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych widać, że część z nich także śpiewała.