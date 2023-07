Prawo i Sprawiedliwość wystartowało w sobotę z wakacyjną inicjatywą spotkań z Polkami i Polakami na piknikach. Na miejsce inauguracji akcji wybrano Pułtusk na Mazowszu.



Prezes Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Karoliną Olejak odniósł się do doniesień o planach wprowadzenia kryterium dochodowego przy kolejnych transferach socjalnych.



- Wiem, że wielu polityków kwestionuje nasze programy społeczne i chciałoby je ograniczać, ja się jednak nie godzę na żadne kryteria, w tym dochodowe - mówi Jarosław Kaczyński i dodaje: - Nie chcemy, żeby to było świadczenie socjalne. My mówiliśmy zawsze, że to ludzie decydują, na co wydają te pieniądze, ale cieszę się, że większość z nich napędza polską gospodarkę i tworzy miejsca pracy. To jeden z powodów rekordowo niskiego bezrobocia. W wielu rodzinach te pieniądze pokrywają, np. ratę kredytu. Za naszych poprzedników rodziny były pozostawione same sobie. Szczerze mówiąc, znam tylko jedną osobę, która nie pobiera 500 plus, chociaż może. To jest moja bratanica (Marta Kaczyńskia - red.).

Jarosław Kaczyński: Każda kobieta w Polsce ma prawo do godnego porodu

Zapytaliśmy również prezesa o sytuację kobiet i oskarżenia o "wydanie wyroku na kobiety", które padły podczas konwencji Nowej Lewicy pod hasłem "Oskarżamy PiS".

- Ważne, żeby kobiety znały prawdziwą sytuację prawną. Wiedziały, że nic im nie grozi. W Polsce nie ma całkowitego zakazu aborcji, choć z powodu walki politycznej próbuje wytworzyć się takie wrażenie. Zawsze przy zagrożeniu życia lub w przypadku przestępstwa, można ją wykonać - Po ludzku rozumiem lęk kobiet o siebie lub córki, zwłaszcza przy tym poziomie medialnych manipulacji, w których kłamie się, że teraz lekarze nie mają prawa interweniować, gdy życie lub zdrowie kobiet jest zagrożone - opowiada Jarosław Kaczyński i rozwija: - Zdarzają się zaniechania i błędy medyczne, ale jak wykazywaliśmy, za rządów PO-PSL w niektórych latach było ich więcej niż teraz. Wtedy my nie wykorzystywaliśmy tych zdarzeń i nie przypisywaliśmy im znaczenia politycznego. Niemniej jednak naszym wielkim zadaniem jest zrobić wszystko, żeby takie sytuacje wyeliminować. Każda kobieta w Polsce ma prawo do godnego i bezpiecznego porodu.

Na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim pojawili się mieszkańcy Pułtuska. Zapytaliśmy ich, jak oceniają spotkanie z liderem Prawa i Sprawiedliwości:



- To jest bardzo ważne, żeby politycy chcieli rozmawiać z ludźmi. Opozycja tego nie robi. Gdzie oni by się do Pułtuska pofatygowali - mówi mieszkaniec Pułtuska.

- Pułtusk ma swoje problemy. Z edukacją, służbą zdrowia. Nie ma remontów. Przyszedłem posłuchać co politycy mogą nam zaproponować.

- Dzięki PiS mam emeryturę za którą mogę żyć. Tysiąc złotych dostałam. Będę na nich głosować, bo takiego dobrego rządu nigdy nie mieliśmy - mówi mieszkanka miasta.

