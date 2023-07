Prawo i Sprawiedliwość startuje w sobotę z wakacyjną inicjatywą spotkań z Polkami i Polakami na piknikach. Na miejsce inauguracji akcji wybrano Pułtusk na Mazowszu. W drodze na spotkanie prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu Magdalenie Pernet z Polsat News.

Zapytany, czy będzie jedno pytanie w referendum odparł: - Nie mogę decydować za naszą większość parlamentarną, ale jestem zwolennikiem tego, by było to jedno pytanie i odnoszące się do tego czy akceptujesz politykę rządu, która odrzuca przymusową relokację nielegalnych imigrantów - zaznaczył lider PiS.

Jarosław Kaczyński o referendum ws. migrantów. Wskazał, jaka powinna być jego treść

- To znaczy to, co zostało powiedziane przeze mnie w Sejmie w 2015 r., że my chcemy pomagać i wtedy mówiłem nawet o bardzo wielkim programie pomocy dla krajów, z których ludzie uciekają. Polska uczestniczyłaby w nim za bardzo poważną cenę, ale nie chcemy, aly ktoś nas zmuszał do zmiany naszego modelu życia, obniżenia poziomu poczucia naszego bezpieczeństwa - dodał.

Do kwestii pytania referendalnego odniósł się na początku lipca premier Mateusz Morawiecki, który stwierdził również, że planują przeprowadzić w tym samym czasie wybory parlamentarne i referendum ws. relokacji imigrantów. Zaznaczył, że wstępnie planowane jest jedno pytanie, jednak nie wykluczył opcji dodania innych.

- Jedno pytanie, które ma dotyczyć nielegalnej imigracji do Polski. Tego wielkiego problemu, z którym mierzy się teraz cała Europa zachodnia - mówił.

W piątek Sejm zadecydował w sprawie projektu nowelizacji ustawy o referendum krajowym. W głosowaniu wzięło udział 453 posłów. Za zmianami opowiedziało się 243 parlamentarzystów, przeciw było 209. Siedmiu posłów nie głosowało, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz ustawa ma trafić do Senatu.

Wakacyjne spotkania PiS z Polkami i Polakami

Prawo i Sprawiedliwość postawiło na spotkania z Polkami i Polakami podczas wakacji w formie pikników. - Nieco luźniejsza formuła, możliwość rozmów i dyskusji niekoniecznie w świetle kamer o oczekiwaniach naszych obywateli na przyszłość - tak o inicjatywie mówi Rafał Bochenek, rzecznik partii rządzącej.

Bochenek zaznaczył, że założenia programowe PiS "wykuwają się na bazie rozmów i debat z Polakami". Dlatego, według niego, wakacyjna akcja jest kontynuacją "działań podjętych w ramach trasy Przyszłość to Polska i Ula Programowego".

"Z miłości do Polski" - to hasło przewodnie zaplanowanej serii spotkań.

