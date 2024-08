Sprawa Marcina Romanowksiego. Roman Giertych składa wniosek

"W przyszłym tygodniu Zespół ds. Rozliczenia PiS złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia deliktu dyscyplinarnego przez sędziego SR Przemysława Dziwańskiego polegającego na przyjęciu do rozpoznania sprawy o zastosowanie aresztu wobec posła M. Romanowskiego w sytuacji planowania nadzwyczaj długiego urlopu wypoczynkowego " - napisał w sieci prawnik.

"Taka postawa sędziego urąga powadze wymiaru sprawiedliwości i stanowi m.in. delikt dyscyplinarny polegający na uchybieniu godności zawodu sędziego . Wnosimy również do ministra sprawiedliwości o powołanie rzecznika dyscyplinarnego ad hoc i podjęcie działań w trybie natychmiastowym" - doprecyzował.

Marcin Romanowski. Problemy ze składem sędziowskim

Przypomnijmy, że początkowo Sąd Okręgowy miał obradować w jednosobowym składzie, a sprawozdawcą został Przemysław Dziwański. Jednak prokuratura wystąpiła o jego wyłączenie ze względu na to, że został nominowany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa i podpisał listę poparcia do KRS dla byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Wymiar sprawiedliwości odrzucił ten wniosek, dodatkowo poszerzył skład do trzech sędziów.