Morawiecki pozwał polityka KO. "Te 55 sekund będą pana słono kosztować"

Mecenas Lewandowski, który jest już obrońcą posła Marcina Romanowskiego , oskarżonego w sprawie nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, poinformował w środę, że złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew w sprawie wypowiedzi europosła KO Michała Szczerby .

Podał przy tej okazji przykład dyrektora CBNiR , który po interwencji jego samego i posła Dariusza Jońskiego miał wyjechać do Szwajcarii . - Nie pojawił się w Polsce i nie jest dostępny dla prokuratury. Tak samo Michał Kuczmierowski, czyli prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych . Wiemy, że przebywa w części tureckiej Cypru , unika przesłuchania, unika organów ścigania - stwierdził.

Mateusz Morawiecki pozwał Michała Szczerbę. "Nie wiem skąd ma pan informacje"

Lewandowski odniósł się do tej wypowiedzi na platformie X. " Te 55 sekund wypowiedzi będą pana słono kosztować " - zwrócił się do Szczerby.

Następnie poinformował, że Morawiecki i Kuczmierowski pozywają europosła KO za naruszenie ich dóbr osobistych . "Będą domagać się m. in. przeprosin w różnych miejscach na pana koszt i kwoty 100 tys. zł zadośćuczynienia na cel społeczny " - zaznaczył.

"Nie wiem skąd ma pan informacje, że 'ludzie Morawieckiego uciekli za granicę' i że Michał Kuczmierowski 'unika przesłuchania, unika organów ścigania', ale jest to kompletna nieprawda i do tego łatwa do wykazania dokumentami" - dodał.