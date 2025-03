Foki są znajdowane nie tylko na stepie, lecz również na terenie tymczasowych osiedli mieszkaniowych pracowników zatrudnionych przy złożach ropy naftowej. Przeważnie są to młode osobniki, urodzone już w 2025 roku. Specjaliści twierdzą, że zwierzęta "mogły zostać wyrzucone na ląd przez burzę śnieżną , a następnie stracić orientację, wskutek czego nie potrafią wrócić do morza" - pisze Zakon.

- To młode foki, które mają po kilka miesięcy . W tym wieku zazwyczaj przebywają blisko matki, w pobliżu wody na lodzie. Możliwe, że podczas burzy wiatr je porwał. Takie przypadki nie są rzadkością. W poprzednich latach foki docierały nawet do osad, które znajdują się bardzo daleko od morza (...) - powiedział Andriej Rucki z kierownictwa inspekcji rybackiej obwodu mangystauskiego.

W publikacji czytamy, że przez kilka dni w obwodzie mangystauskim padał śnieg i panowała silna zamieć , a drogi były zamknięte - pracownicy wydobywający ropę naftową nie mogli nawet dojechać do złóż surowca.

Inną możliwą przyczynę zjawiska podaje ekolog Adilbek Kozybakow: - Powierzchnię morza skuł lód, a z wierzchu zasypał je śnieg , przez co linia brzegowa stała się nie do odróżnienia od wody. Być może dlatego foki omyłkowo wyszły na ląd . Początkowo wiadomo było tylko o kilku osobnikach, ale teraz doniesienia mówią o dziesiątkach fok w stepie (...). Dokładnej przyczyny obecnie nie da się ustalić - powiedział specjalista.

Właściwa nazwa fok żyjących w Morzu Kaspijskim - to nerpa kaspijska. Występuje endemicznie w tym największym jeziorze świata. Samice osiągają długość 140 cm, samce - nawet 150, mogą osiągać wagę do 86 kg. Jest drapieżnikiem; od czasu do czasu pojawiają się doniesienia o pogryzieniu przez przedstawicieli gatunku ludzi plażujących na wybrzeżu Morza Kaspijskiego.