Kontrowersyjny głos z Węgier w sprawie wojny. "Strata czasu"

Dyskusja o tym, kto jest agresorem w rosyjsko-ukraińskim konflikcie zbrojnym to strata czasu - powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Podkreślił, że podobnego zdania jest sekretarz stanu USA Marco Rubio, z którym spotkał się we wtorek w Waszyngtonie. Szijjarto stwierdził, że Europa Zachodnia działa przeciwko Donaldowi Trumpowi, a "wojna jest tylko pretekstem do zorganizowania się przeciwko niemu".