Interii udało się dotrzeć do wniosku Domańskiego . Wynika z niego, że do TVP i Polskiego Radia ma trafić około 600 mln złotych.

TVP. Dodatkowe środki z rezerwy celowej?

Pieniądze dla TVP. Oszustwo czy konieczność?

Zupełnie innego zdania jest Henryk Kowalczyk, były wicepremier w rządzie PiS, a obecnie wiceprzewodniczący komisji. - To kolejne oszukiwanie ludzi odnośnie do telewizji. Najpierw zawłaszczenie, teraz przesunięcie ze środków europejskich (formalnie pieniądze pochodzą z budżetu i należą do rezerwy celowej - red.). Wcześniej krytykowano finansowanie TVP przez PiS, a obecnie robią to w jeszcze większej skali - uważa polityk.