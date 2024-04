Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego o likwidacji Telewizji Polskiej czy Polskiego Radia "są nadal nieprawomocne i przysługuje od nich odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie" - zaznaczono.

Likwidatorzy TVP i PR. KRRiT reaguje

Pismo odnosi się do komunikatu Centrum Informacji TVP, które podało, że "we wtorek, 9 kwietnia Daniel Gorgosz, likwidator TVP w likwidacji wystosował do Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 141 780 000 zł. wraz z odsetkami".