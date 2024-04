Z jakiego powodu Żukowska zdecydowała się na przeprosiny? Pierwotnie projekty aborcyjne koalicji rządzącej miały trafić do Sejmu przed wyborami, ale Szymon Hołownia zdecydował, że parlamentarzyści pochylą się nad nowymi rozwiązaniami dopiero w czwartek, 11 kwietnia. Rozzłościło to posłankę, która jeszcze na początku marca poleciła marszałkowi "wy...".

- Jestem zła, sfrustrowana i w gniewie. Tak jak wiele innych kobiet, które już mają dosyć czekania na zmiany w prawie aborcyjnym - na antenie RMF FM tłumaczyła szefowa klubu Lewicy. - Nie chodzi o to, czy takie ma poglądy, czy tak zagłosuje pan Hołownia. Niech zagłosuje, właśnie o to chodzi, żebyśmy się wszyscy dowiedzieli, kto ma ostatecznie jakie poglądy - mówiła.

Kłótnia w koalicji. "Nie dajmy się zwariować"

- Rozmawialiśmy o tym, żeby przywrócić głos kobiet w tej dyskusji. I o tym, że to jednak nie Lewica nie jest koncyliacyjna, tylko koalicyjny dla Polski 2050 PSL - przekazała Interii szefowa klubu Lewicy. - Marszałek zapewnił, że cały czas podejmuje próby przekonywania kolegów do głosowania za skierowaniem wszystkich projektów do komisji. Po ludzku, była to półgodzinna, dobra rozmowa - podkreśliła.