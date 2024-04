Ruch likwidatora TVP. Złożył zawiadomienie do prokuratury

Odnosząc się do tych informacji przewodniczący KRRiT Maciej Świrski napisał na platformie X: " Nie jest prawdą , że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała planować przelanie na jakiekolwiek konto 100 milionów złotych. KRRiT zgodnie z uchwałą nr 40/2024 zapobiegającą wydatkowaniu środków z opłat abonamentowych na cele inne aniżeli ustawowe skierowała abonament do depozytu sądowego".

"Pan Gierszewski (autor artykułu - red.) już raz mówił nieprawdę w Radio Zet na temat działalności organów państwa, za co na nadawcę została nałożona kara pieniężna. Właśnie mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem szerzenia nieprawdy, dlatego zleciłem Departamentowi Prezydialnemu KRRiT wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie rozpowszechniania dezinformacji dotyczącej działalności konstytucyjnego organu państwa" - poinformował Świrski.

O komentarz do sprawy poproszony został także Adamczyk, który napisał: "Rzekomy likwidator działa nielegalnie i nie ma żadnego umocowania prawnego".

"Nielegalna jest likwidacja spółki. Sądy rejestrowe odmówiły wpisu likwidacji i likwidatora. Sporne uchwały zostały przeze mnie zaskarżone . KRRiT przekazała środki do depozytu sądowego. Nie ma możliwości nielegalnej wypłaty z depozytu sądowego" - przekazał Radiu Zet.

Media publiczne. Powołano likwidatorów kilkunastu spółek

23 grudnia ubiegłego roku Andrzej Duda zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę budżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Prezydent Polski przekazał w mediach społecznościowych, że "nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa". " Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić" - dodał.

Likwidatorem TVP został Daniel Gorgosz, Polskiego Radia - Paweł Majcher, a Polskiej Agencji Prasowej - Marek Błoński. Co więcej, identyczna decyzja zapadła 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Sienkiewicz przekazał w sieci, że jest to "kontynuacja wcześniejszego procesu".