1,5 miliarda złotych z rezerwy celowej budżetu państwa ma trafić pod koniec marca do publicznych nadawców. Większość środków przekazana zostanie TVP. Odpowiednie wnioski w tej sprawie przesłano już do rządu. Jak się okazuje, nie jest to pierwsza tego typu wypłata. Wcześniej środki popłynęły do mediów publicznych na przełomie lutego i marca. W planach mają być już także kolejne kwoty.