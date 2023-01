WIADOMOŚCI LOKALNE 31. Finał WOŚP. Owsiak deklaruje. "Światełko do Nieba" inne niż zawsze

Jak poinformował sztab, tuż przed "Światełkiem do Nieba", które tradycyjnie odbywa się o godz. 20, wolontariusze WOŚP zebrali ponad 90 mln zł. Godzinę później na koncie WOŚP było już prawie 110 mln zł.

Wydarzenia towarzyszące finałowi WOŚP odbywały się w niedzielę w wielu miastach i miejscowościach w całej Polsce.

W Warszawie studio, z którego transmitowano finał WOŚP, ustawiono na Placu Defilad. Na Placu Bankowym odbywają się koncerty; stamtąd też wystartował bieg "Policz się z cukrzycą". O godz. 20 odbył się happening "Światełko do Nieba", który zgromadził tłumy ludzi. W tym roku nie było jednak fajerwerków, a pokaz muzyczno-multimedialny. Wydarzenie było również hołdem dla Ukrainy.

Organizatorzy przygotowali festiwal obrazu, dźwięku, ognia i świateł, a na ekranach wyświetlono m.in. obrazy z Ukrainy, a także wolontariuszy pomagających ukraińskim uchodźcom i obrazy z poprzednich finałów WOŚP. Odliczanie do "Światełka do Nieba" prowadzili Jerzy Owsiak i prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 1 / 13 Tylko do godziny 20 na koncie Wielkiej Orkiestry znalazło się ponad 100 mln złotych. W czasie 31. finału WOŚP Jurek Owsiak zadeklarował, że zmienią się obchody w stolicy. Te dotyczą "Światełka do Nieba", które zerwie z tradycją fajerwerków. Źródło: Reporter Autor: Tomasz Jastrzebowski/

Stołeczna policja poinformowała, że 31. Finał WOŚP przebiegał spokojnie i nie odnotowano żadnych incydentów.

Pieniądze zbierane podczas 31. Finału WOŚP zostaną przeznaczone na zbiera wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń.

WOŚP 2023. Ponad 120 tys. wolontariuszy

W tegorocznym finale WOŚP uczestniczy ponad 120 tys. wolontariuszy w kraju i zagranicą, którzy zbierają pieniądze do puszek.

Przygotowano 225 tys. puszek oraz 35,7 mln serduszek w wersji polskiej i ponad 1,55 mln w wersji angielskiej.

Uruchomiono ponad 1,6 tys. orkiestrowych sztabów, które koordynują tysiące imprezy i wydarzeń związanych z finałem w Polsce i w różnych częściach świata.

Pieniądze zbierane są m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Islandii, USA, Nowej Zelandii, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Singapurze i w Arabii Saudyjskiej.

WOŚP 2023. "Chcemy wygrać z sepsą"

Za pieniądze zebrane w ramach 31. Finału WOŚP kupione będą m.in.: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF; analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego; zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych; systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń i komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Podczas zeszłorocznego finału zebrano ponad 224 mln zł. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu okulistycznego dla dzieci.