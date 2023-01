29 stycznia w Polsce i na świecie obchodzony jest 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP zbiera pieniądze na walkę z sepsą - zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

WOŚP. MPK Gliwice z wyjątkowym "sercem"

W akcję, która odbywa się od 30 lat, włączają się celebryci, politycy, sportowcy i obywatele. Na nietypowy pomysł wpadli pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Gliwicach na Śląsku. Swoje wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazali na zdjęciach, które, nie am co ukrywać, łapią za serce. No właśnie - serce - czyli symbol WOŚP.

"Dzisiejszej nocy kilka Pań i Panów kierowców skrzyknęło się, aby stworzyć coś wielkiego, takim też było wielkie serce ułożone z 30 autobusów 12 i 15-metrowych marki Solaris. Całe przedsięwzięcie trwało około 4h przy wielkim zaangażowaniu uczestników" - czytamy we wpisie na Facebooku MPK Gliwice.

Jak podkreślają pracownicy, akcja nie należała do najłatwiejszych, ponieważ w czasie, gdy trwało ustawianie autobusów, do zajezdni zjeżdżały kolejne pojazdy. "Nasza zajezdnia nie posiada wolnych terenów, dlatego logistycznie realizacja była podwójnie trudna" - zaznaczono.

Koniec końców - udało się, a efekt jest zdumiewający. Na zdjęciach naszym oczom ukazuje się wielkie serce ułożone z autobusów. Te ułożone są tak blisko siebie, że tylne światła pojazdów wypełniły "serce" czerwoną poświatą, która jest charakterystyczna dla serduszka WOŚP.

Do sieci trafiło też nagranie, na którym widać akcję ustawiania pojazdów przez pracowników MPK w Gliwicach.

31. finał WOŚP. Na co zbiera Jurek Owsiak?

Tegoroczny finał WOŚP przebiega pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!". Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poprzedzają go akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.

Pieniądze zbierane podczas 31. Finału WOŚP zostaną przeznaczone na wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń.



Od początku swojej działalności fundacja zebrała na wsparcie polskiej medycyny ponad 1,75 mld zł i kupiła ponad 70 tys. urządzeń.