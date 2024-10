Kaczyński o prawyborach w PiS. Kwestia omawiana od wielu tygodni

- Jesteśmy bezradni w sytuacji, w której ciągle nowe informacje są kreowane przez media. Troszeczkę nie dajemy sobie z tym rady. Nie ma decyzji ostatecznej w tych sprawach. Kwestia prawyborów była omawiana od wielu tygodni, ale decyzja jeszcze nie zapadła - powiedział Jarosław Kaczyński podczas piątkowej konferencji prasowej.

Pytany o potencjalnych kandydatów stwierdził, że partia "ze względów oczywistych chce zachować tę sprawę w dyskrecji" - Będę musiał poprosić o cierpliwość. Nie taką znów bardzo długotrwałą - powiedział Kaczyński. Reklama

Zaznaczył przy tym, że problemem partii są remisy w wewnętrznych notowaniach kandydatów. - Są różne płaszczyzny porównawcze, różne kryteria, w niektórych z badań jest ich kilkanaście. To jest punktowane i później, gdy dochodzi do podsumowań, to mamy remisy. (...) Krótko mówiąc: mamy dużo dobrych kandydatów - przekonywał Kaczyński.

Jarosław Kaczyński krytykuje zmiany w polityce migracyjnej. "Droga pogorszenia"

Prezes PiS odniósł się też do zapowiadanych zmian w prawie migracyjnym.

- To, co jest przedstawiane jako sukces, jest wejściem na drogę, która będzie drogą do pogorszenia jakości życia obywateli - powiedział Jarosław Kaczyński o zapowiedziach Donalda Tuska.

Jego zdaniem rząd wysyła w tej sprawie sprzeczne komunikaty. - Z jednej strony mówi się o zawieszeniu prawa do azylu, a z drugiej o uproszczonych procedurach - stwierdził szef partii.

Polityka migracyjna. Jarosław Kaczyński: Migranci próbują wtargnąć do mieszkań

Prezes PiS opisał podczas konferencji prasowej rzekome agresywne zachowania migrantów w Warszawie. Według Jarosława Kaczyńskiego mają oni próbować wtargnąć do mieszkań.

Kaczyński nazwał opisane przez siebie sytuacje "zjawiskiem ukrytym", zatajonym przez obecny rząd. - Na razie mamy do czynienia ze zjawiskiem lokalnym, ale trzeba się spodziewać, że sytuacja będzie się rozszerzać i obejmie cały kraj - dodał. Reklama

- My to odrzucamy i proponujemy test prawdziwych intencji. Tym testem jest jedyne, prawdziwe przeciwstawienie się temu, by Polska znalazła się w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa - powiedział prezes PiS odnosząc się przyjmowania migrantów.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!