Były premier w długim wpisie stwierdził, że lewicowo-liberalni komentatorzy w Polsce w ostatnich czasie sformułowali oskarżenia pod adresem nowej, amerykańskiej administracji, "a to o sprzyjanie Rosji, a to wręcz o zdradę euroatlantyckiego sojuszu" - napisał Mateusz Morawiecki .

Polityk dodał, że wypowiedzi wiceprezydenta J.D. Vance'a i sekretarza obrony Pete'a Hegsetha są "przez niektóre środowiska" oceniane w sposób "płytki i wybiórczy", co ma służyć pokazaniu administracji Donalda Trumpa w złym świetlne i jednocześnie oskarżeniu PiS o naiwność.

Wydatki na obronność. Morawiecki tłumaczy Trumpa

Były premier zaczął od wydatków na obronność i krytycznej oceny USA wobec Unii Europejskiej. Podkreślił, że Amerykanie pokazują Polskę jako to państwo Unii Europejskiej, które od dawna realizuje postulat Trumpa i przeznacza 2 proc. PKB na obronność. Dodał też, że realnie wydajemy 4 proc., co w jego ocenie jest możliwe dzięki naprawie finansów publicznych i walce z mafiami vatowskimi w czasach rządów PiS.

Chiny i polityka Tuska. Morawiecki ostrzega

Argumentował, że kluczowe znacznie ma sytuacja na Pacyfiku , dlatego Trump będzie chciał przesunąć amerykańską obecność wojskową z Europy do Azji. Morawiecki dodał, że nie ma na razie deklaracji USA, by zabrać wojsko również z Polski.

"Pilnym zadaniem dla obecnego polskiego rządu jest jednak zadbanie, żeby Amerykanie nie tylko zostali w Polsce, ale by zwiększyli swoją obecność, gdy zdecydują się przesuwać swoje siły w Europie" - napisał, dodając, że obecność ta zwiększyła się w czasach PiS. "Teraz ruch jest po stronie Donalda Tuska" - czytamy dalej.

Morawiecki zaznaczył, że obecny premier musi powstrzymać swoich ministrów, "by nie formułowali niemądrych komentarzy na temat polityki USA". Krytykuje również rezygnację ze szczytu UE-USA, wspólne wezwanie państw europejskich do powrotu do poprzedniej polityki.