Były ambasador RP w Waszyngtonie i Tel Awiwie opublikował pożegnalny wpis w mediach społecznościowych. Marek Magierowski wyraził swoją wdzięczność wobec wszystkich współpracowników. Indywidualne podziękowania skierował do Andrzeja Dudy. To nawiązanie do sporu z rządem o obsadę placówek dyplomatycznych, w którym prezydent udzielił Magierowskiemu wsparcia.