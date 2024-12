Macron z wizytą w Warszawie. Tusk potwierdza i ujawnia temat rozmów

We wtorek plany potwierdził sam Tusk.

Emmanuel Macron w Polsce

Emmanuel Macron ma poinformować w Warszawie o szczegółach rozmów, które w sobotę odbyły się w Paryżu podczas otwarcia katedry Notre Dame. Spotkał się on wówczas z prezydentem elektem USA Donaldem Trumpem oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim . Na spotkaniu omówiono kwestie dotyczące wojny w Ukrainie .

Następnego dnia ukraiński przywódca i prezydent elekt Stanów Zjednoczonych zamieścili w mediach społecznościowych wpisy, w których odnieśli się do dyskusji. Trump stwierdził, że Ukraina jest gotowa do zawarcia porozumienia i wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni. Wskazał też na Władimira Putina, stwierdzając że nadszedł czas na jego działania.