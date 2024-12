Nieoficjalnie: Emmanuel Macron przyjedzie do Polski

Wcześniej informację o tym, że Macron odwiedzi Polskę , podała "Gazeta Wyborcza". Według "GW" Macron przyjedzie do Warszawy zdać relację z rozmów, które w weekend odbyły się w Paryżu przy okazji otwarcia katedry Notre Dame.

Emmanuel Macron przyjedzie do Polski? Ma poinformować o efektach rozmów w Paryżu

W sobotę do stolicy Francji przybyło wielu światowych przywódców, zaproszonych na ponowne otwarcie paryskiej katedry po pożarze z 2019 r. Doszło również do trójstronnego spotkania Emmanuela Macrona, Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa , podczas którego omówiono kwestie dotyczące wojny w Ukrainie .

Następnego dnia ukraiński przywódca i prezydent elekt Stanów Zjednoczonych zamieścili w mediach społecznościowych wpisy, w których odnieśli się do dyskusji. Trump stwierdził, że Ukraina jest gotowa do zawarcia porozumienia i wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni. Wskazał też na Władimira Putina, stwierdzając że nadszedł czas na jego działania.