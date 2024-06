"Pan Maciej Wąsik otrzymał pismo okólne, które otrzymali wszyscy nowo wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego, niezależnie od tego czy i kiedy zajmowali publiczne stanowiska" - informuje Kancelaria Sejmu. Tym samym zaprzecza, by polityk PiS otrzymał od marszałka Sejmu dokument, w którym wzywano go do "złożenia rezygnacji z mandatu posła". Wąsik twierdził wcześniej, że takie pismo otrzymał.