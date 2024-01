Wciąż nieznana jest przyszłość Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego . We wtorek rano policja zabrała głos w sprawie ewentualnego doprowadzenia polityków PiS do więzienia.

- Na chwilę obecną nie mam informacji, aby cokolwiek do nas wpłynęło. Z tego, co wczoraj mówiła pani rzecznik prasowa (KGP - red.) to mają wpłynąć do komendy Warszawa VII, właściwej do miejsca zamieszkania tych panów - powiedział kom. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.