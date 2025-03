O zarzutach powiadomił media sam Błaszczak, podkreślając, że nie przyznał się do winy. W sieci błyskawicznie pojawiła się fala komentarzy.

Mariusz Błaszczak usłyszał zarzuty. Hołownia: Rosjanie nie muszą wysyłać do nas szpiegów

Głos w sprawie zabrał także marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Podczas konferencji prasowej w Grodzisku Mazowieckim stwierdził, że "to znaczy, że (Błaszczak - red.) jest niebezpieczny dla Polski i nigdy nie powinien pełnić żadnych funkcji publicznych, zwłaszcza po takiej deklaracji".

- Opowiadanie przez byłego ministra obrony narodowej, że w zasadzie to już były nieaktualne plany, woła o pomstę do nieba - dodał kandydat na prezydenta z ramienia Trzeciej Drogi, odnosząc się do argumentów Błaszczaka, że takowe dokumenty mogły być ujawnione.