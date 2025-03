Widzowie "Politycznego WF-u" dobrze wiedzą z poprzedniego wydania podcastu , że Sławomir Mentzen idzie po poparcie seniorów w wyborach prezydenckich . Jego sztab zastanawia się, jak przekonać osoby "60 plus" do głosowania na lidera Konfederacj i , odciągając ich jednocześnie od kandydata PiS-u Karola Nawrockiego .

Marcin Fijołek dodał, że jeśli Mentzen nie przekona wyborców "60 plus ", obiecując im wyższe emerytury oraz niższe podatki , jak również nie przyciągną ich postulaty Karola Nawrockiego, w dużej mierze mogą oni zostać w domach zamiast udać się do lokali wyborczych.

- Jeśli Mentzen wejdzie do drugiej tury albo zrobi dobry wynik to mamy pozamiataną polską prawicę po tych wyborach - podkreślił natomiast Piotr Witwicki, uściślając, że chociażby kwestia finansów na kampanię będzie problemem dla kandydata Konfederacji. Ponadto partia ta nie ma tak rozbudowanych struktur, jak chociażby PiS.

10 lat temu zdobył on ponad 20 proc. głosów, zajmując trzecie miejsce po Andrzeju Dudzie i Bronisławie Komorowskim , a niedawno w "Gościu Wydarzeń" ciepło wypowiadał się o Mentzenie , życząc mu wejścia do drugiej tury. - Słyszę coraz częściej gdzieś na zapleczu, że Mentzen może być drugim Kukizem , o możliwym bardzo ścisłym sojuszu Konfederacji i kukizowców - tłumaczył Marcin Fijołek.

W tym kontekście Piotr Witwicki zastanawiał się, co może być większym problemem dla Mentzena: to, czy mając zdjęcia z Dudą, może zostać uznany za "część systemu", czy to, że nie jest uznawany za "zbyt poważnego" na prezydenturę. - Jeśli to drugie to obecność w okolicach prezydenta, z prezydentem, jakoś mu jednak pomaga. Myślę, że on tego potrzebuje - podsumował.